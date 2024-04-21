"Барселона выиграет 1:3, я забью": Ямал сделал дерзкий прогноз на Эль Класико
12:53 - Читати українською
Юный вингер Барселоны Ламин Ямал готов показать себя в поединке с мадридским Реалом.
Реал сегодня принимает Барселону в 32 туре Примеры, а в случае победы фактически гарантирует себе чемпионство, увеличив отрыв до 11 пунктов. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
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Однако молодой лидер Барсы обещает победу каталонцев. Когда у Ямала спросили, с каким счетом завершится Класико, он спрогнозировал 1:3 в пользу своей команды. И заявил, что забьет на Бернабеу.
Ямал в 16 лет стал основным вингером Барселоны и успел отличиться 5 голами и 5 ассистами в этом сезоне.
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