"Барселона виграє 1:3, я заб'ю": Ямал зробив зухвалий прогноз на Ель Класіко
12:52 - Читать на русском
Юний вінгер Барселони Ламін Ямал готовий показати себе в поєдинку з мадридським Реалом.
Реал сьогодні приймає Барселону в 32 турі Прімери, а в разі перемоги фактично гарантує собі чемпіонство, збільшивши відрив до 11 пунктів. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.
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Однак молодий лідер Барси обіцяє перемогу каталонців. Коли в Ямала запитали, з яким рахунком завершиться Класіко, він спрогнозував 1:3 на користь своєї команди. І заявив, що заб'є на Бернабеу.
Ямал у 16 років став основним вінгером Барселони та встиг відзначитися 5 голами та 5 асистами в цьому сезоні.
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