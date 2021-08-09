Вакантное место занял 32-летний левый защитник Жорди Альба, сообщает пресс-служба клуба.

Барселона понесет значительные потери с уходом Месси – цифры поражают

Другие капитаны остаются неизменными – Бускетс, Пике и Серхи Роберто. Во вчерашнем товарищеском матче против Ювентуса (3:0) повязку носил 33-летний полузащитник. Очевидно, именно Бускетс и будет основным капитаном в сезоне 2021/22.

Напомним, 5 августа Барселона официально объявила об уходе Месси. Новым клубом легендарного аргентинца должен стать ПСЖ.

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