Барселона выбрала нового капитана на вакантное место Месси
18:06 - Читати українською
Барселоне пришлось восстанавливать четверку капитанов после ухода Лионеля Месси.
Вакантное место занял 32-летний левый защитник Жорди Альба, сообщает пресс-служба клуба.
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Другие капитаны остаются неизменными – Бускетс, Пике и Серхи Роберто. Во вчерашнем товарищеском матче против Ювентуса (3:0) повязку носил 33-летний полузащитник. Очевидно, именно Бускетс и будет основным капитаном в сезоне 2021/22.
Напомним, 5 августа Барселона официально объявила об уходе Месси. Новым клубом легендарного аргентинца должен стать ПСЖ.
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