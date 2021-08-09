Прощание с Лионелем Месси принесет испанской Барселоне не только проблемы в игровом плане, но и серьезные экономические потери.

Уход аргентинца уменьшит стоимость бренда Барселона на 137 млн евро в сезоне 2021/22, сообщает La Sexta.

Куман сдержанно оценил уход Месси из Барселоны

Потеря Месси гарантировано станет самой болезненной в истории "блаугранас". Структура потерь состоит из уменьшения коммерческих доходов (77 млн), доходов от матчей (17 млн) и дохода от продажи футболок легенды (43 млн). В годы выступлений Лео в составе каталонцев Барса зарабатывала по 200 млн в евровалюте только на продаже новых футболок с его фамилией.

Напомним, Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси из-за финансовых ограничений Ла Лиги. Он покинул испанский гранд после свыше 20 лет проведенных в структуре "блаугранас".

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее