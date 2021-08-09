Барселона обрала нового капітана на вакантне місце Мессі
18:06 - Читать на русском
Барселоні довелося відновлювати четвірку капітанів після відходу Ліонеля Мессі.
Вакантне місце отримав 32-річний лівий захисник Жорді Альба, повідомляє прес-служба клубу.
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Решта капітанів залишається незмінною – Бускетс, Піке та Серхі Роберто. У вчорашньому товариському матчі проти Ювентуса (3:0) пов'язку носив 33-річний півзахисник. Вочевидь, саме Бускетс і буде основним капітаном у сезоні 2021/22.
Нагадаємо, 5 серпня Барселона офіційно оголосила про відхід Мессі. Новим клубом легендарного аргентинця повинен стати ПСЖ.
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