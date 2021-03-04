В Іспанії не вщухають пристрасті за підсумками феєричного камбеку Барселони проти Севільї в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Короля.

Одразу по завершенні гри керівництво Севільї на чолі президентом Пепе Кастро і спортдиром Рамоном Мончі спустилось у підтрибунне приміщення Камп Ноу, аби підтримати свою команду. Там же обоє зустріли капітана Барси Лео Мессі, який тріумфально поспішав до роздягальні. Конфлікт трапився на рівному місці, повідомляє радіо Cadena SER.

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"Ви завжди перемагаєте так само", – вигукнув один з босів андалусійського клубу вслід за аргентинцем. Гостей вочевидь обурило суддівство Санчеса Мартінеса, який, на їхню думку, повинен був вилучати Мінгесу і ставити пенальті після влучання м'яча у руку Лангле.

Мессі з відповіддю не забарився: "Ох, ви поїдете додому дуже злими". На цих словах конфлікт було вичерпано.

Зазначимо, що за рахунку 1:0 на користь Барси нервіонці отримали право на пробиття пенальті, але бездарний удар Окампоса парирував тер Штеген. На 90+2 Фернандо отримав другу жовту та покинув поле, а Піке за мить зрівняв рахунок, перевівши гру в овертайм. В більшості каталонці легко дотиснули суперника.

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