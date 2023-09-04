У Барселоны есть вопросы по работе судей на старте нового розыгрыша чемпионата Испании.

Каталонский клуб считает, что арбитры очень благосклонно относятся к мадридскому Реалу, сообщает AS.

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Барселона заказала детальный анализ судейства в первых 4 турах. Если верить ему, то арбитры ошибочно приняли по меньшей мере 3 ключевых решения против команды Хави. Реал за этот период якобы получил помощь в 4 важных эпизодах. Хави уже несколько раз публично критиковал работу рефери и возмущался, почему VAR не исправляет ошибки.

Напомним, Реал пошел на межанродную паузу лидером, имея 2 очка преимущества над Барсой и Жироной. "Кулес" будут и дальше пристально следить за судейством, чтобы в случае ухудшения ситуации обратиться в Федерацию с протестом.

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