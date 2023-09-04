Барселона обурена суддівством у перших турах Прімери – каталонці нарахували 3 помилки проти себе і 4 на користь Реала
Барселона має питання щодо роботи суддів на старті нового розіграшу чемпіонату Іспанії.
Каталонський клуб вважає, що арбітри дуже прихильно ставляться до мадридського Реала, інформує AS.
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Барселона замовила детальний аналіз суддівства у перших 4 турах. Якщо вірити йому, то арбітри помилково ухвалили щонайменше 3 ключові рішення проти команди Хаві. Натомість Реал за цей період нібито отримав допомогу в 4 важливих епізодах. Хаві вже кілька разів публічно критикував роботу рефері і обурювався, чому VAR не виправляє помилки.
Нагадаємо, Реал пішов на міжанродну паузу лідером, маючи 2 очки переваги над Барсою та Жироною. "Кулес" будуть і надалі пильно стежити за суддівством, щоб у разі погіршення ситуації звернутися до Федерації з протестом.
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