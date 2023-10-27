Півзахисник Жирони Віктор Циганков зацікавив Барселону, повідомляє Fichajes.

Тренер Жирони виніс вердикт українцям – Циганкову та Довбику дістануться різні ролі на матч Ла Ліги

За інформацією джерела, гра 25-річного вінгера дуже подобається наставнику каталонців Хаві Ернандесу. Українець розглядається як можливе підсилення нападу з перспективою на сезон 2024/25. Зазначається, що у підписанні Циганкова зацікавлені як головний тренер, так і спортивний менеджмент на чолі з Деку.

Нагадаємо, раніше іспанські ЗМІ з посиланням на німецький Bild заявляли, що Циганкова дуже хоче Баварія, однак ця інформація так і не була підтверджена (з Жироною щодо українця ніхто не контактував, а на німецькому ресурсі цю інформацію так і вдалось знайти. Активні посилання в іспанській пресі – теж відсутні).

До слова, контракт Циганкова з Жироною розрахований до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює вихованця Динамо, яке отримало б 50% від наступного продажу гравця, у 22 млн євро. У поточному сезоні він провів 8 матчів в чемпіонаті Іспанії, відзначившись голом і асистом.

Іспанські ЗМІ відправляють Циганкова у топ-клуб – відома сума трансферу і позиція Жирони, але є нюанс