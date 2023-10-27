Наставник Жироны Мичел определился относительно участия Артема Довбика и Виктора Цыганкова в сегодняшнем матче Ла Лиги против Сельты.

Довбик в очередной раз выйдет в стартовом составе Жироны – теперь на поединок против Сельты, сообщает издание Lesportiu.

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А вот Цыганков, скорее всего, останется на скамейке запасных – Мичел не желает рисковать здоровьем украинца, хотя он уже восстановился от травмы.

К слову, матч Жирона – Сельта состоится уже сегодня, 27 октября, начало в 22:00. Сейчас жиронцы разделяют первое место с Реалом – у обеих команд по 25 очков.

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