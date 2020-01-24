Барселона определилась с заменой Суаресу – агент Роналду работает над формулой выплаты

Нападающий Валенсии и сборной Испании Родриго Морено уже вскоре может перебраться в Барселону. Он дал согласие на трансфер.

Каталонский гранд остановился на кандидатуре 28-летнего форварда, который должен заменить травмированного Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo.

Ривалдо призвал Барселону пригласить Кавани на замену Суаресу

Барселона ведет активные переговоры о полугодовой аренде Родриго с обязательным правом выкупа следующим летом за 50-60 млн евро. Формулой будущего соглашения занимается агент футболиста – влиятельный Жорже Мендеш. Представитель Роналду, Эдерсона, Бернарду Силвы и еще целого ряда звездных игроков сейчас находится в столице Каталонии с целью закрыть трансфер в ближайшие дни.

Подписание Родриго лично одобрил новый главный тренер Барсы Кике Сетьен, который считает, что лидер Валенсии значительно шивдше адаптируется к игре "кулес", чем Обамеянг.

Интересно, что уже завтра, 25 февраля, Валенсия будет принимать Барселону в рамках 21 тура Ла Лиги. Родриго тренируется в общей группе "летучих мышей", но пока неизвестно, появится ли он на поле.

Барселона зібрала екстрене засідання після дебюту Сетьєна: партнер Маліновського та кривдник України як шокуюча ставка