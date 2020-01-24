Ривалдо призвал Барселону пригласить Кавани на замену Суаресу

Легенда Барселоны Ривалдо хочет видеть в каталонском клубе форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

"В случае с Кавани, судя по всему, он покинет ПСЖ, и это будет потрясающее усиления атаки Барселоны после того, как Суарес выбыл на важный период сезона", – цитирует Ривалдо FCBarcelonaFI.

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Напомним, Луиса Суареса прооперировали из-за проблем с мениском, нападающий "блаугранас" рискует остаться вне игры до конца сезона.

Сам Кавани недоволен отсутствием игровой практики в Париже. В текущем сезоне Лиги 1 Эдинсон провел лишь 9 матчей, в которых отметился двумя голами.

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