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Ривалдо призвал Барселону пригласить Кавани на замену Суаресу

11:48 77 Читати українською
Ривалдо призвал Барселону пригласить Кавани на замену Суаресу
Луис Суарес и Эдинсон Кавани / Фото CubaSi

Легенда Барселоны Ривалдо хочет видеть в каталонском клубе форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

"В случае с Кавани, судя по всему, он покинет ПСЖ, и это будет потрясающее усиления атаки Барселоны после того, как Суарес выбыл на важный период сезона", – цитирует Ривалдо FCBarcelonaFI.

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Напомним, Луиса Суареса прооперировали из-за проблем с мениском, нападающий "блаугранас" рискует остаться вне игры до конца сезона.

Сам Кавани недоволен отсутствием игровой практики в Париже. В текущем сезоне Лиги 1 Эдинсон провел лишь 9 матчей, в которых отметился двумя голами.

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