Барселона визначилась із заміною Суаресу – агент Роналду працює над формулою виплати

Нападник Валенсії та збірної Іспанії Родріго Морено вже незабаром може перебратись в Барселону. Він дав згоду на трансфер.

Каталонський гранд зупинився на кандидатурі 28-річного форварда, який повинен замінити травмованого Луїса Суареса, повідомляє Mundo Deportivo.

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Барселона веде активні перемовини щодо піврічної оренди Родріго з обов'язковим правом викупу наступного літа за 50-60 млн євро. Формулою майбутньої угоди займається агент футболіста – впливовий Жорже Мендеш. Представник Роналду, Едерсона, Бернарду Сілви та ще цілого ряду зіркових гравців зараз перебуває у столиці Каталонії з метою закрити трансфер у найближчі дні.

Підписання Родріго особисто схвалив новий головний тренер Барси Кіке Сетьєн, який вважає, що лідер Валенсії значно швидше адаптується до гри "кулес", ніж П'єр-Емерік Обамеянг.

Цікаво, що вже завтра, 25 лютого, Валенсія прийматиме Барселону в рамках 21 туру Ла Ліги. Родріго тренується у загальній групі "кажанів", але наразі невідомо, чи з'явиться він на полі.

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