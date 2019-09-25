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Барселона – Вильярреал – 2:1 – видео голов и обзор матча

00:55 24 Читати українською
Барселона – Вильярреал – 2:1 – видео голов и обзор матча
Барселона – Вильярреал – видео голов и обзор матча / Фото ФК Барселона

Барселона обыграла Вильярреал в рамках 6-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Вильярреал.

6’ Антуан Гризманн
15’ Артур
 
Сантьяго Касорла 44’
6’ Антуан Гризманн
15’ Артур
44’ Сантьяго Касорла

Каталонцы долго не медлили и открыли счет уже на 6-й минуте благодаря голу Гризманна. Преимущество удвоил Артур, который пушечным ударом с 30-ти метров переправил мяч в девятку без шансов для голкипера.

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Еще до перерыва Касорла сократил отставание Вильярреала до минимального. Во втором тайме соперники голов не забивали.

Таким образом, "блаугранас" набрали 10 очков и поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице. Вильярреал, имея в активе лишь 8 зачетных баллов, остался на восьмой строчке.

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