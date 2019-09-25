Барселона – Вильярреал – 2:1 – видео голов и обзор матча

Барселона обыграла Вильярреал в рамках 6-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Вильярреал.

Каталонцы долго не медлили и открыли счет уже на 6-й минуте благодаря голу Гризманна. Преимущество удвоил Артур, который пушечным ударом с 30-ти метров переправил мяч в девятку без шансов для голкипера.

Барселона в родных стенах удержала тяжелую победу над Вильярреалом – Месси снова получил повреждение

Еще до перерыва Касорла сократил отставание Вильярреала до минимального. Во втором тайме соперники голов не забивали.

Таким образом, "блаугранас" набрали 10 очков и поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице. Вильярреал, имея в активе лишь 8 зачетных баллов, остался на восьмой строчке.

Месси рискует не выиграть Золотой мяч 2019 – дата вручения, ставки букмекеров и шанс на большой сюрприз