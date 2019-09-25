toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ПРЕСТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Барселона – Вільяреал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

00:55 115 Читать на русском
Барселона – Вільяреал – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Вільяреал – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Барселона

Барселона переграла Вільяреал в рамках 6-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Вільяреал.

6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
 
Сантьяго Касорла 44’
6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
44’ Сантьяго Касорла

Каталонці довго не зволікали та відкрили рахунок вже на 6-й хвилині завдяки голу Грізманна. Перевагу подвоїв Артур, який гарматним ударом з 30-ти метрів переправив м'яч у дев'ятку без шансів для голкіпера.

Барселона у рідних стінах втримала важку перемогу над Вільяреалом – Мессі знову отримав пошкодження

Ще до перерви Касорла скоротив відставання Вільяреала до мінімального. В другому таймі суперники голів не забивали.

Таким чином, "блаугранас" набрали 10 очок і піднялися на четверту позицію в турнірній таблиці. Вільяреал, маючи у активі лише 8 залікових балів, залишився на восьмій сходинці.

Мессі ризикує не виграти Золотий м'яч 2019 – дата вручення, ставки букмекерів та шанс на великий сюрприз

blog_ava
Маріуполь – Динамо: кияни добиратимуться 8 годин на матч
24 вересня
5075
Теги
Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Барселона - Вільяреал Вільяреал Вільяреал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
49
хв
Маріуполь
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук