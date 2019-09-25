Барселона – Вільяреал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона переграла Вільяреал в рамках 6-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Вільяреал.

Каталонці довго не зволікали та відкрили рахунок вже на 6-й хвилині завдяки голу Грізманна. Перевагу подвоїв Артур, який гарматним ударом з 30-ти метрів переправив м'яч у дев'ятку без шансів для голкіпера.

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Ще до перерви Касорла скоротив відставання Вільяреала до мінімального. В другому таймі суперники голів не забивали.

Таким чином, "блаугранас" набрали 10 очок і піднялися на четверту позицію в турнірній таблиці. Вільяреал, маючи у активі лише 8 залікових балів, залишився на восьмій сходинці.

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