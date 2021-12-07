Барселона продовжує шукати форварда, який підсилить атаку команди взимку. На радари "синьо-гранатових" знову потрапив 34-річний Едінсон Кавані, кандидатуру якого Хаві раніше забракував. Однак проблеми у перемовинах з Манчестер Сіті щодо Феррана Торреса змусила Барсу повернутися до варіанту з уругвайцем, повідомляє Sport.es.

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Контракт Кавані з МЮ завершується влітку, але нападник не має стабільного місця у складі "червоних дияволів". Відповідно, Барселона готова підписати ветерана вже взимку за невелику компенсацію. Сам Едінсон не проти продовжити кар'єру на Камп Ноу, адже вважає "синьо-гранатових" клубом, який відповідає його інтересам. Попри поважний футбольний вік, Кавані переконаний, що може провести ще кілька років на високому рівні.

У сезоні 2021/22 уругваєць забив 1 гол у 8-ми матчах.

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