Хави наложил вето на переход ветерана из АПЛ
Главный тренер испанской Барселоны Хави Эрнандес отверг идею относительно подписания нападающего английского Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани.
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Над соглашением лично работал президент Барсы Жоан Лапорта. Однако переход не входит в планы тренерского штаба Хави. Он подтвердил необходимость в новом нападающем, но стремится усилить команду более молодыми исполнителями.
К слову, в нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Контракт ветерана с МЮ действует до лета 2022-го.
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