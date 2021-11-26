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Над соглашением лично работал президент Барсы Жоан Лапорта. Однако переход не входит в планы тренерского штаба Хави. Он подтвердил необходимость в новом нападающем, но стремится усилить команду более молодыми исполнителями.

К слову, в нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Контракт ветерана с МЮ действует до лета 2022-го.

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