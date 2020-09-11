"Зинченко и переговоры по Кулибали? Он на радаре Наполи, три года назад были встречи. Но для этого нужно спросить мнение агента Кулибали, которого мы глубоко уважаем, а также очень уважаем руководство Манчестер Сити.

Наполи требует за Кулибали бешеную сумму

Что, если Сити позвонит мне, чтобы я включил Зинченко в сделку? Если это произойдет, мы выслушаем предложение Наполи и будем смотреть, что делать", – приводит слова Прудникова Calciomercato со ссылкой на Radio Marte.

Добавим, что контракт Зинченко с Манчестер Сити действует до лета 2024-го, нынешняя цена за Transfermarkt – 24 млн евро.

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