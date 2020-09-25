Каталонці вже розпочали переговори з Манчестер Сіті щодо можливого підписання 23-річного українця, стверджує Джанлуїджі Лонгарі.

Зінченко може стати частиною переходу Кулібалі – агент українця розкрив плани

За інформацією журналіста кількох провідних італійських видань, сторони обговорюють ймовірність оренди на один сезон. Про опцію викупу наразі не йдеться.

Раніше повідомлялося, що на Олександра претендує італійський Наполі. Додамо, що контракт Зінченка з Манчестер Сіті чинний до літа 2024-го, нинішня ціна за Transfermarkt – 24 млн євро.

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