Барселона не смогла обыграть Валенсию в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Валенсия на "Футбол 24".

В первом тайме Валенсия выглядела солиднее и претендовала на то, чтобы уйти на перерыв с преимуществом после гола Диакаби. Однако Барселона в компенсированное время забила – Месси после неудачного пенальти завершил атаку вторым темпом ударом головой.

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Во втором тайме команды также забили по голу, но отыгрываться уже пришлось "летучим мышам". Итак, Барселона прервала победную серию и осталась на 5 месте с 21 очком в активе. Валенсия поднялась на 12 место (15 пунктов).