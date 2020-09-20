Каталонцы дважды обращалась к Норвичу с предложением о трансфере Максимилиана Ааронса. "Канарейки" отклонили оба запроса и отказались продавать 20-летнего игрока "сине-гранатовым", сообщает The Athletic.

Вулверхэмптон договорился с Барселоной по трансферу Семеду

По информации издания, одно из предложений предусматривало выплату 20 млн фунтов и бонусов за удачные выступления, в другом речь шла об аренде правого защитника. Отметим, что Барса находится в шаге от продажи Нелсона Семеду в Вулверхэмптон, поэтому должна искать замену португальцу.

Добавим, что Ааронс – воспитанник Норвича. В 2018 году дебютировал за основную команду. В сезоне 2019/2020 правый защитник провел 40 матчей, отдал две голевые передачи, однако не смог спасти "канареек" от вылета из АПЛ.

Ожидается, что после неудачи с Ааронсом Барса сосредоточится на трансфере Сержиньйо Деста из амстердамского Аякса.

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