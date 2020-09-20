Еще один португалец присоединится к лагерю Вулверхэмптона.

Барселона отпустит Нелсона Семеду в Вулверхумптон, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Стороны почти договорились о переходе, осталось согласовать лишь детали личного контракта 26-летнего защитника.

Напомним, Барса приобрела Нелсона у Бенфики летом 2017 года за 35 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги Семеду провел 32 матча, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

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