Каталонці двічі зверталася до Норвіча з пропозицією про трансфер Максиміліана Ааронса. "Канарки" відхилили обидва запити і відмовилися продавати 20-річного гравця "синьо-гранатовим", повідомляє The Athletic.

Вулверхемптон домовився з Барселоною щодо трансферу Семеду

За інформацією видання, одна із пропозицій передбачала виплату 20 млн фунтів і бонусів за вдалі виступи, в іншій ішлося про оренду правого оборонця. Зазначимо, що Барса перебуває за крок від продажу Нелсона Семеду у Вулверхемптон, тому мусить шукати заміну португальцю.

Додамо, що Ааронс – вихованець Норвіча. У 2018 році дебютував за основну команду. У сезоні-2019/2020 правий захисник провів 40 матчів, віддав дві гольові передачі, проте не зміг врятувати "канарок" від вильоту з АПЛ.

Очікується, що після невдачі з Ааронсом Барса зосередиться на трансфері Сержиньйо Деста із амстердамського Аякса.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші