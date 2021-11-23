"Блаугранас" розпочали пошуки футболістів на випадок провалу трансферу Рахіма Стерлінга, якого в Каталонії прагне бачити Хаві Ернандес.

26-річного англійця активно почали сватати у Барселону одразу після зміни тренера. Сам Стерлінг теж нібито хоче спробувати свої сили в іспанському гранді, адже не має стабільного місця в основі Манчестер Сіті.

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Та каталонці, як повідомляє ESPN, не впевнені на всі 100%, що зможуть підписати Рахіма вже взимку, відтак знайшли дві альтернативи на Туманному Альбіоні. Йдеться про представників Челсі – Тімо Вернера й Хакіма Зієша.

До слова, Вернер в поточному сезоні забив лише два м'ячі та віддав одну результативну передачу. У Зієша статистика не надто краща – два голи і два асисти.

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