Барселона уже несколько раз пыталась приобрести меня, – Бен-Йеддер

Нападающий Монако и сборной Франции Виссам Бен-Йеддер признался, что каталонский гранд уже неоднократно пытался переманить его в свой состав.

"Был интерес Барселоны этой зимой? Давайте начнем с того, что мой переход мог состояться гораздо раньше. Например, прошлым летом.

Коутиньо заинтересовал сразу 4 гранда АПЛ – Барселона открыта к предложениям

Они уже несколько раз пытались приобрести меня. Но получилось так, как получилось. Конечно, интерес со стороны такого клуба очень приятен для меня. Это показывает, что я хорошо выполняю свою работу", – цитирует Бен-Йеддера Topmercato со ссылкой на Onze Mondial.

Напомним, Бен-Йеддер летом прошлого года перешел из Севильи в Монако за 40 млн евро. В текущем розыгрыше Лиги 1 29-летний форвард забил 18 голов в 26 матчах.

"Золотая бутса" 2019/20: Иммобиле на вершине, ноунейм в топ-10, Месси серьезно отстает