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Барселона уже несколько раз пыталась приобрести меня, – Бен-Йеддер

19:15 4 Читати українською
Барселона уже несколько раз пыталась приобрести меня, – Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер / Getty Images

Нападающий Монако и сборной Франции Виссам Бен-Йеддер признался, что каталонский гранд уже неоднократно пытался переманить его в свой состав.

"Был интерес Барселоны этой зимой? Давайте начнем с того, что мой переход мог состояться гораздо раньше. Например, прошлым летом.

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Они уже несколько раз пытались приобрести меня. Но получилось так, как получилось. Конечно, интерес со стороны такого клуба очень приятен для меня. Это показывает, что я хорошо выполняю свою работу", – цитирует Бен-Йеддера Topmercato со ссылкой на Onze Mondial.

Напомним, Бен-Йеддер летом прошлого года перешел из Севильи в Монако за 40 млн евро. В текущем розыгрыше Лиги 1 29-летний форвард забил 18 голов в 26 матчах.

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Теги
Барселона Барселона Монако Монако Франция Виссам Бен-Йеддер Виссам Бен-Йеддер
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