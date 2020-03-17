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Коутиньо заинтересовал сразу 4 гранда АПЛ – Барселона открыта к предложениям

16:21 116 Читати українською
Коутиньо заинтересовал сразу 4 гранда АПЛ – Барселона открыта к предложениям
Филиппе Коутиньо / Фото FC Barcelona

Хавбек Барселоны Коутиньо хочет остаться в Германии, несмотря на интерес со стороны английский клубов.

Филиппе Коутиньо попал радары английских топ-клубов, среди которых Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, сообщает Mundo Deportivo.

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Первоочередным правом выкупа 27-летнего бразильца обладает Бавария, цвета которой сейчас защищает Филиппе на правах аренды. Однако немцы не намерены платить за хавбека 120 млн евро, которые требует Барселона, поэтому вариант с переходом в английский клуб выглядит вполне вероятным.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Коутинью провел 22 матча, в которых отличился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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