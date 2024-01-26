Недавно Барселона потерпела болезненное поражение в Суперкубке Испании от Реала и вылетела из Кубка Короля от Атлетика. После 20 туров Ла Лиги каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, сильно отставая от лидера.

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Хави Эрнандес заявил, что уйдет сам, что в конце сезона команда не будет на том уровне, на котором должна. По информации Cadena SER, Барселона не просто присматривается к кандидатам, а уже успела выбрать приоритетный вариант замены для Хави. Президент клуба Жоан Лапорта хочет пригласить Тиагу Мотту.

Бразилец с итальянским паспортом на старте столетия отыграл за каталонцев восемь сезонов. Сейчас Мотта возглавляет Болонью, которая после 20-ти туров Серии А остается реальным претендентом на место в Лиге чемпионов.

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