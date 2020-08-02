Барселона увеличит зарплату игроку, которого предлагала купить сразу нескольким клубам

Защитник Барселонм Нелсон Семеду ведет переговоры о продлении контракта с каталонским клубом.

Стороны практически согласовали детали нового соглашения, которое будет действовать до 2025 года. Только неожиданное большое предложение по трансферу может сорвать подписание, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что новый контракт будет предусматривать повышение зарплаты и суммы отступных, которая сейчас составляет 100 млн евро. Нынешнее соглашение 26-летнего португальца рассчитано до 2022 года.

Интересно, что ранее Барселона активно пыталась оформить переход Семеду в другой клуб, предлагая услуги защитника Ювентусу, Интеру и Манчестер Сити, однако никто не проявил серьезного интереса.

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