"Это отсутствие уважения": Барселона возмущена поступком Артура, который отказывается играть за клуб

Напомним, 27 июля, стало известно о демарше Артура. Хавбек "сине-гранатовых", который с нового сезона будет играть за Ювентус, не явился на обязательное тестирование на COVID-19. Позже выяснилось, что полузащитник самовольно отправился в Бразилию и не собирается возвращаться в Барселону. Более того, бразилец больше не хочет одевать футболку Барселоны, хотя впереди у каталонцев еще Лига чемпионов.

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"Мы договорились, что до конца Лиги чемпионов Артур будет играть за Барселону. Это касалось как чемпионата, так и Лиги чемпионов. Он играет определенную роль в команде и мог бы помочь нам.

Поступок Артура – это отсутствие уважения к одноклубникам, потому что команда хочет добиться успеха в Лиге чемпионов. И к клубу тоже проявлено неуважение. Нет никакой логики в том, что перед важным турниром игрок решает самоустраниться. Такой поступок ничем не оправдан и совершенно непонятен.

Футболист не появился после небольших каникул. Это недопустимый акт недисциплинированности. И именно поэтому мы начали расследование, потому что нет никаких аргументов, оправдывающих его отсутствие.

Он позвонил и сказал: "Я не вернусь, я останусь в Бразилии". Это его решение. Никто не давал ему разрешения", – цитирует Бартомеу Sport.es.

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