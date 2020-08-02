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Барселона збільшить зарплату гравцю, якого пропонувала купити відразу кільком клубам

2 серпня 23:02 - Читать на русском
Барселона збільшить зарплату гравцю, якого пропонувала купити відразу кільком клубам
Нелсон Семеду / фото: Барселона

Захисник Барселонм Нелсон Семеду веде переговори про продовження контракту з каталонським клубом.

Сторони практично узгодили деталі нової угоди, яка буде діяти до 2025 року. Лише несподівана велика пропозиція щодо трансферу може зірвати підписання, повідомляє Mundo Deportivo.

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Відзначається, що новий контракт передбачатиме підвищення зарплати і суми відступних, яка зараз становить 100 млн євро. Нинішня угода 26-річного португальця розрахована до 2022 року.

Цікаво, що раніше Барселона активно намагалася оформити перехід Семеду в інший клуб, пропонуючи послуги захисника Ювентусу, Інтеру та Манчестер Сіті, однак ніхто не проявив серйозного інтересу.

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Теги
Іспанія Нелсон Нелсон Семеду Барселона Барселона
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