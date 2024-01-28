У Барселоны есть 4 месяца на поиски нового главного тренера после неожиданного решения Хави Эрнандеса.

Каталонцы закончат сезон с нынешним тренером, а летом будут искать наследника. Издание AS собрало ряд кандидатов, фамилии которых фигурируют в прессе.

– Легендарный Рафа Маркес уже публично заявил, что не прочь взять на себя такую ответственность. Мексиканец отлично знает культуру клуба и будет бесплатным, но его тренерский опыт ограничивается полтора сезона во главе молодежки Барсы.

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– Тьягу Мотта также не чужой клубу человек. Экс-игрок Барселоны построил отличную Болонью, однако работа на Камп Ноу – совсем другой калибр.

– Сержиу Консейсау настроен покинуть Порту в конце сезона и делать новый шаг в карьере. Барселона имеет отличные отношения с его агентом Жорже Мендешем, что может поспособствовать переговорам.

– Мичел – похожый профиль на Мотту. Создал стильную, мощную команду из скромной Жироны, но никогда не работал на топ-уровне.

– Юрген Клопп был бы тренером мечты, но этот вариант почти нереален. Немец сразу предупредил, что после ухода из Ливерпуля хочет отдохнуть и пропустит следующий сезон.

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