Барселона унизила Дембеле даже клаусулой – чемпиона мира оценили в 10 раз дешевле миллиардного Рафиньи
Барселона прописала интересные ценники в контрактах своих вингеров.
Клаусула Усмана Дембеле в 10 раз меньше, чем у новичка Рафиньи, сообщает Mundo Deportivo.
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Чемпион мира полгода капризничал и шантажировал клуб, но в конце концов согласился на 2-летний контракт с уменьшением зарплаты. Директор Барселоны Матеу Алемани подтвердил, что сумма выкупа Дембеле составляет 100 млн евро. Рафинью же оценили в астрономический миллиард евро. Каталонцы заплатили за него Лидсу 55+10 млн евро.
В скором времени Барселона должна оформить главного новичка лета – Роберт Левандовски станет игроком "кулес" после сложных переговоров с Баварией.
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