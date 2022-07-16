Клаусула Усмана Дембеле в 10 раз меньше, чем у новичка Рафиньи, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона наконец-то закрыла трансфер Левандовски – поляк побьет рекорд экс-звезды Шахтера

Чемпион мира полгода капризничал и шантажировал клуб, но в конце концов согласился на 2-летний контракт с уменьшением зарплаты. Директор Барселоны Матеу Алемани подтвердил, что сумма выкупа Дембеле составляет 100 млн евро. Рафинью же оценили в астрономический миллиард евро. Каталонцы заплатили за него Лидсу 55+10 млн евро.

В скором времени Барселона должна оформить главного новичка лета – Роберт Левандовски станет игроком "кулес" после сложных переговоров с Баварией.

Барселона представила Рафинью – новичок устроил мини-стенку с Лапортой и назвал своего кумира