Барселона прописала доволі цікаві цінники у контрактах свої вінгерів.

Клаусула Усмана Дембеле в 10 разів менша, ніж у новачка Рафіньї, інформує Mundo Deportivo.

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Чемпіон світу півроку вередував і шантажував клуб, але зрештою погодився на 2-річний контракт зі зменшенням зарплатні. Директор Барселони Матеу Алемані підтвердив, що сума викупу Дембеле складає 100 млн євро. Натомість Рафінью оцінили у астрономічний мільярд євро. Каталонці заплатили за нього Лідсу 55+10 млн євро.

Незабаром Барселона повинна оформити головного новачка літа – Роберт Лєвандовскі стане гравцем "кулес" після складних переговорів з Баварією.

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