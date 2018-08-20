Барселона улучшит условия контракта Бускетса

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс получит улучшенный контракт от руководства каталонского клуба.

Серхио Бускетс и Барселона договорились об условиях улучшения контракта испанского полузащитника, сообщает издание marca.

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Улучшение условий будет заключаться в увеличении зарплаты игрока, а срок действия соглашения не изменится. Текущий контракт Бускетса с каталонским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Стоит отметить, что клаусула игрока составляет 200 млн евро, Барселона хочет увеличить сумму до 500 млн.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бускетс провел 31 матч, отметился 1 голом и 5 ассистами, чем помог Барселоне стать чемпионом Испании.

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