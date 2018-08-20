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Ракитич и Бускетс заинтересовали ПСЖ

11:59 89 Читати українською
Ракитич и Бускетс заинтересовали ПСЖ
Серхио Бускетс и Иван Ракитич / Фото marca

Полузащитники Барселоны Иван Ракитич и Серхио Бускетс могут перейти в ПСЖ.

Парижский клуб рассматривает возможность трансфера двух полузащитников Барселоны: Серхио Бускетса и Ивана Ракитича, сообщает Sport.es.

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По информации издания, трансфер может не состояться, поскольку каталонцы не горят желанием расставаться с ключевыми футболистами.

В прошлом сезоне полузащитники "блаугранас" помогли команде стать чемпионом Испании и завоевать Кубок Короля.

Напомним, Барселона начала новый сезон Ла Лиги с победы над Алавесом (3:0).

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Барселона - Алавес: Суббота 18 августа 2018

Барселона
Матч окончен
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