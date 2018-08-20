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Барселона покращить умови контракту Бускетса

14:21 296 Читать на русском
Барселона покращить умови контракту Бускетса
Серхіо Бускетс та Жозеп Бартомеу / Фото ФК Барселона

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс отримає покращений контракт від керівництва каталонського клубу.

Серхіо Бускетс і Барселона домовилися про умови покращення контракту іспанського півзахисника, повідомляє видання marca.

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Покращення умов заключатиметься у збільшені зарплати гравця, а термін дії угоди не зміниться. Поточний контракт Бускетса з каталонським клубом розрахований до червня 2021 року.

Варто відзначити, що клаусула гравця складає 200 млн євро, Барселона хоче збільшити сумму до 500 млн.

У минулому сезоні Ла Ліги Бускетс провів 31 матч, відзначився 1 голом та 5 асистами, чим допоміг Барселоні стати чемпіоном Іспанії.

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