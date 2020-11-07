"Мы спокойно поговорим с Лео, чтобы достичь наилучшего результата для Барсы. И ему, и всем остальным игрокам, которым нужно продлевать контракты, мы сделаем предложения, но их условия, конечно, будут хуже нынешних.

Месси потерял желание покинуть Барселону после отставки президента клуба

Нельзя никого обманывать в этом вопросе. Очевидно, что новый договор не будет таким, как предыдущий, потому что наши доходы существенно сократились. Нужно будет найти новую формулу.

Месси не надо завоевывать или убеждать чем-то таким. Нужно посмотреть ему в глаза и поговорить обо всем, что он хочет знать. Мы считаем, что у Месси впереди еще много футбола", – цитирует Фрейкс Marca.

Напомним, Месси всю профессиональную карьеру провел в Барселоне, защищая цвета клуба с 2003 года. Летом аргентинец хотел уйти из лагеря каталонцев, но руководство его не отпустило.

"Вся моя сім'я заплакала": перше інтерв'ю Мессі після скандального рішення – аргентинець знищив керівництво Барси