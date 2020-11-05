Форвард Барсы Лионель Месси все еще стремится проверить свои силы в другом клубе.

Отставка Хосеп-Марии Бартомеу с поста президента Барселоны не повлияло на решение Лионеля Месси покинуть каталонский гранд, сообщает Cuatro.

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33-летний аргентинец уверен, что покинет лагерь "блаугрнас" следующим летом. Напомним, Лионель хотел сменить клуб после завершения прошлого сезона, но руководство было против, что и вылилось в конфликт звездного форврада с Бартомеу.

Напомним, Месси всю профессиональную карьеру провел в Барселоне, защищая цвета клуба с 2003 года.

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