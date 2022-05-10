Чемпионат Испании 2021/22, 36-й тур

Валенсия – Бетис – 0:3

Голы: Виллиан Жозе, 57, Каналес, 87, Иглесиас, 90

Гранада – Атлетик – 1:0 (первый тайм)

Гол: Кольядо, 35

Валенсия в родных стенах принимала Бетис, имея два задания на матч. Во-первых, "летучим мышам" необходимо было прервать безвыигрышную серию в Ла Лиге, которая длилась уже шесть туров. Во-вторых, левантийцы не отказались бы от мести "вердибланкос" за поражение в финале Кубка Испании. У гостей же всё было проще – в случае поражения они бы выбыли из борьбы за Лигу чемпионов окончательно, а ничья поставила бы крест на битве топ-4 де-факто.

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В первом тайме команды играли на равных, однако у Бетиса не было ни одного опасного момента. Валенсия сильно превосходила в остроте, однако конвертировать её в гол не удалось. После перерыва же "летучие мыши" начали доминировать тотально, нанеся полтора десятка ударов против четырёх у "вердибланкос" – впрочем, подопечным Мануэля Пеллегрини этого хватило для разгрома.

На 57-й минуте гости вышли вперёд вследствие открывания Виллиана Жозе на правом краю штрафной и удара с близкой дистанции. На 87-й Каналес мощным дальним выстрелом в левый нижний завершил шикарную атаку с кучей комбинаций, а на 90-й свежий Игселсиас замкнул прострел на линию вратарской – 0:3. Бетис громит Валенсию, прерывает 4-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге и приближается к Атлетико на расстояние трёх очков.

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