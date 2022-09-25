"Блаугранас" думают, как возобновить отношения с 35-летним аргентинцем. Есть несколько вариантов, в частности церемония чествования на Камп Ноу или же предложение стать послом клуба, информирует Mundo Deportivo .

Скандал с Месси: Барселона сделала официальное заявление о резонансных переговорах с нападающим

Не исключают в Барселоне и возможность попытаться подписать Месси этим летом, когда у него завершится контракт с ПСЖ. Придется попотеть, ведь неизвестно, согласится ли на это сам Лео, сможет ли клуб позволить себе такой переход с финансовой стороны и впишется ли футболист в модель игры Хави. Наставник, к слову, был бы рад возвращению Лионеля.

Звезда пока не торопится думать о будущем. В приоритете у него – матчи за ПСЖ, подготовка к ЧМ-2022 и выступления на нем. Нынешний сезон достаточно успешен для Месси в Париже – 6 голов и 8 ассистов в 11 поединках.