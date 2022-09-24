Товарищеские матчи

Бразилия – Гана – 3:0

Голы: Маркиньос, 9, Ришарлисон, 28, 40

Аргентина – Гондурас – 3:0

Голы: Лаутаро, 16, Месси, 45+2, 69

Бразилия и Гана встречались на стадионе во французском Гавре. "Селесао" хватило одного тайма, чтобы разгромить африканцев. Все начал Маркиньос, который удачно замкнул подачу Рафиньи с углового. Затем дважды сработала связка Неймар-Ришарлисон – нападающий ПСЖ ассистировал, представитель Тоттенхэма завершал. Ней набрал просто безумную форму, оформив 21 очко результативности (11+10) в последних 12 матчах за сборную и клуб.

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С таким же счетом завершился спарринг Аргентины и Гондураса в Майами. Здесь сольный концерт устроил другая звезда ПСЖ – Месси. Лео эффектным забросом положил начало первой атаке на гол Лаутаро, а затем забивал сам. Сначала капитан аргентинцев реализовал пенальти за фол против Ло Чельсо. Второй гол на 69-й минуте получился красивым – защитник Гондураса опрометчиво отдал пас назад, и Месси одним касанием перекинул кипера.

Сборная Аргентины продлила свою беспроигрышную серию до 34 матчей. Для повторения мирового рекорда Италии "альбиселесте" осталось выдержать еще 3 поединка.

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