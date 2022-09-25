"Блаугранас" думають, як відновити відносини з 35-річним аргентинцем. Є кілька варіантів, зокрема церемонія вшанування на Камп Ноу або ж пропозиція стати амбасадором клубу, інформує Mundo Deportivo.

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Не виключають у Барселоні і можливість спробувати підписати Мессі цього літа, коли у нього завершиться контракт з ПСЖ. Доведеться попітніти, адже невідомо, чи погодиться на це сам Лео, чи зможе клуб дозволити собі такий перехід з фінансового боку і чи впишеться футболіст у модель гри Хаві. Наставник, до слова, був би радий поверненню Ліонеля.

Зірка наразі не поспішає думати про майбутнє. У пріоритеті в нього – матчі за ПСЖ, підготовка до ЧС-2022 та виступи на ньому. Поточний сезон є доволі успішним для Мессі в Парижі – 6 голів та 8 асистів в 11 поєдинках.

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