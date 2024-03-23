"Просто ми не вважаємо це за необхідне. Будуть певні косметичні зміни. Я не бачу потреби робити інвестиції, які можуть спотворити те, що ми будуємо, тобто збалансовану команду. Чи можемо ми дозволити собі гравця рівня Холанда? Ви плутаєте медійну зірку з тим, хто добре вписується в команду. Буде одне або два підписання, які підсилять команду.

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Думаю, що Феліш і Канселу продовжать виступати за нас. Я сподіваюся, що Атлетіко не заперечуватиме проти того, щоб Феліш залишився з нами. Гадаю, що Сіті теж не буде проти. У нас є агент Жорже Мендеш, який займається цим питанням і знає про наш намір продовжувати роботу з гравцями.

Зараз я не можу казати точно, бо багато буде залежати від сум. Це можуть бути повноцінні трансфери або продовження оренд з фіксованими умовами викупу", – резюмував Лапорта в інтерв'ю Mundo Deportivo.

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