Барселона стремится сформировать атаку мечты – Месси и тренеру безумный план нравится

Каталонцы найдут место на поле для каждой звезды. Но кто за ними будет отрабатывать?

Барселона торгует двух звезд – Неймара и Лаутаро Мартинеса. Кажется, что это слишком, ведь трудно обоим найти место в составе, учитывая наличие Месси и Суареса. Однако в каталонском клубе так не считают.

Главный тренер команды Кике Сетьен знает, как совместить на поле всех четверых, уверяет издание Sport.es. Лионелю Месси такая идея тоже нравится – он хотел бы играть рядом с Неймаром, Суаресом и Лаутаро. Источник утверждает, что раздевалка "блаугранас" поддерживает капитана.

Правда, есть две дилеммы. Во-первых, куда девать Гризманна и Дембеле, учитывая довольно скромный спрос на них? Во-вторых, как в такой команде найти баланс? Лео и Ней почти не отрабатывают без мяча. Чтобы подчищать за такой группой атаки, в опорной нужны как минимум Канте с Каземиро.

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