Месси сделал покупку за более чем 7 миллионов евро, которая намекает на место продолжения карьеры
Нападающий Барселоны Лионель Месси продолжает покупать дорогую недвижимость.
Последним приобретением Месси стала квартира за 7,3 миллиона долларов на пляже Майами. Дом, который купила его семья, имеет площадь 511 квадратных метров и террасу на 195, сообщает Marca.
Барселона подготовила для Месси новый контракт – Лапорта пытается изменить правила игры
Семья капитана Барселоны купила меблированную квартиру с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами с видом на море в уникальном здании на Санни-Айлс. Интересно, что начальная стоимость апартаментов составляла 8 млн евро. В здании есть шесть бассейнов, спа, кабинки для переодевания, фитнес-центр, комната для йоги, оборудованная кухня шеф-повара, детская площадка, бар и винный погреб, вмещающий 1000 бутылок.
Этой покупкой Месси еще больше подогрел ажиотаж вокруг своего будущего. Аргентинец решил не спешить подписывать новый контракт с Барселоной. Окончательное решение Лео примет по завершении сезона. Одним из вариантов для Месси называют именно Майами, куда в местный Интер его зовет Дэвид Бекхэм.
Революція в Барселоні: Лапорта проганяє 8 гравців з кількома зірками – трансферна бомба і майбутнє Мессі