Последним приобретением Месси стала квартира за 7,3 миллиона долларов на пляже Майами. Дом, который купила его семья, имеет площадь 511 квадратных метров и террасу на 195, сообщает Marca.

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Семья капитана Барселоны купила меблированную квартиру с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами с видом на море в уникальном здании на Санни-Айлс. Интересно, что начальная стоимость апартаментов составляла 8 млн евро. В здании есть шесть бассейнов, спа, кабинки для переодевания, фитнес-центр, комната для йоги, оборудованная кухня шеф-повара, детская площадка, бар и винный погреб, вмещающий 1000 бутылок.

Этой покупкой Месси еще больше подогрел ажиотаж вокруг своего будущего. Аргентинец решил не спешить подписывать новый контракт с Барселоной. Окончательное решение Лео примет по завершении сезона. Одним из вариантов для Месси называют именно Майами, куда в местный Интер его зовет Дэвид Бекхэм.

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