Руководство Барселоны в ближайшее время встретится с представителями Дембеле, чтобы обсудить будущий трансфер француза из каталонского клуба.

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Усман почти не имеет шансов убедить Рональда Кумана в своей необходимости клубу, а потому "блаугранас" попытаются продать игрока, информирует Sport.es. Барселона надеется выручить за Дембеле около 50 млн евро, хотя в свое время выложила почти 130 млн евро.

К слову, из-за своей травматичности в прошлом сезоне Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей, в которых отметился голом.

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