Керівництво Барселони найближчим часом зустрінеться з представниками Дембеле, аби обговорити майбутній трансфер француза з каталонського клубу.

Барселона роздратована відмовою Дембеле покидати клуб – Куман принижує француза вихованцем

Усман майже не має шансів переконати Рональда Кумана у своїй необхідності клубу, а тому "блаугранас" спробують продати гравця, інформує Sport.es. Барселона сподівається виручити за Дембеле близько 50 млн євро, хоча свого часу виклала майже 130 млн євро.

До слова, через свою травматичність у минулому сезоні Ла Ліги Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом.

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