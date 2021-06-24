Каталонский коллектив ищет усиление в линию обороны и приглянулся к Серии А.

Алессандро Бастони может присоединиться к Барселоне, информирует ESPN. Вместо него в Италию имеет шансы отправиться Жорди Альба.

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Интер заинтересован в услугах 32-летнего испанца, а "блаугранас" не против его отпустить, ведь он получает немалую зарплату – около 6 млн евро за сезон. В потенциальную трансферную сделку хотят включить именно 22-летного Бастони. Альба же не планирует покидать столицу Каталонии этим летом.

К слову, Алессандро провел в прошлом сезоне 41 матч (4 ассиста) во всех турнирах, в активе Жорди 49 поединков, 5 голов и 15 ассистов.

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