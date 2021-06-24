Каталонський колектив шукає підсилення у лінію оборони та приглянувся до Серії А.

Алессандро Бастоні може приєднатись до Барселони, інформує ESPN. Натомість в Італію має шанси вирушити Жорді Альба.

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Інтер зацікавлений у послугах 32-річного іспанця, а "блаугранас" не проти його відпустити, адже він отримує немалу зарплату – близько 6 млн євро за сезон. У потенційну трансферну угоду хочуть включити саме 22-річного Бастоні. Альба ж не планує покидати столицю Каталонії цього літа.

До слова, Алессандро провів у минулому сезоні 41 матч (4 асисти) у всіх турнірах, в активі Жорді 49 поєдинків, 5 голів та 15 результативних передач.

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