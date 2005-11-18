Барселона стремится подписать Киммиха, – Mundo Deportivo

Италия — 4 нояб 73
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Милан в компенсированное время вырвал победу над Удинезе: 11 тур Серии А, матчи воскресенья
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Соперник Ворсклы Спортинг уволил главного тренераПортугалия — 4 нояб 71
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Ман Сити показал, что Шахтеру придется несладко: убийственное трио Гвардиолы, лидерство АПЛ и фокус с ЗинченкоАнглия — 4 нояб 1020
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Жеребьевка 1/8 Кубка Германии: Шальке Коноплянки сыграет с Фортуной, Бавария померится силами с ГертойГермания — 4 нояб 33
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Галатасарай – Фенербахче: перед матчем, который закончился массовой дракой, умер фанат – клуб трогательно попрощалсяТурция — 4 нояб 270
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