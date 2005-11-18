Барселона стремится подписать Киммиха, – Mundo Deportivo

Защитник Баварии Йозуа Киммих может зимой перейти в Барселону.

Барселона нацелилась на Йозуа Киммиха, сообщает Mundo Deportivo. "Блаугранас" стремятся зимой усилить линию защиты.

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Скауты испанского клуба смотрели игру немецкого фуллбека и уверены в том, что он подойдет стилю Барсы. Но приобрести защитника будет крайне трудно, ведь его контракт действует до 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе испанцев к защитникам Давиду Луису и Лорану Кошельны.